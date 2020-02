Silent Hill, Kojima Productions potrebbe essere al lavoro su di un nuovo capitolo

Alcuni tweet pubblicati da Kojima Productions suggeriscono che lo studio di Death Stranding potrebbe essere al lavoro su di un nuovo Silent Hill e che l'annuncio potrebbe arrivare la prossima settimana.



Nel tweet riportato in fondo alla notizia trovate raccolti i vari indizi dall'insider Shinobi602. In uno possiamo vedere la foto di uno sviluppatore che scrive qualcosa su di un post-it. Il testo del tweet contiene la parola "silent", mentre zoomando sulla matita che sta impugnando si può leggere la parola "pyramid". Sul post-it c'è invece scritto "Next Week!", ossia la settimana prossima. Altri indizi arrivano da un secondo tweet, in cui possiamo leggere "Hi All, Aki is still alive, and he is still Head of Communications. He's in Japan, I'm in the UK !" Tradurre il testo non è importante in questo caso, perché a contare di più sono le varie assonanze con la parola Hill che contiene.



Ovviamente sappiamo che sarebbe paradossale un nuovo Silent Hill affidato allo studio di Hideo Kojima, visto il trattamento ricevuto da Konami all'epoca di Silent Hills. Comunque sia è innegabile che i riferimenti ci siano. Resta solo da verificare se puntano davvero verso l'annuncio di un nuovo Silent Hill o se si tratta di un semplice scherzo. Del resto è da prima dell'uscita di Death Stranding che si parla di un gioco horror come secondo progetto di Kojima Productions.

Sorry to be silent everyone! I've been really busy lately.....I think i can say more soon about what we are going to.....#KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020