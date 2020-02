Fortnite, trova i chimichanga di Deadpool sparsi nel QG

Gli sviluppatori di Epic Games hanno da poco rilasciato le nuove sfide di Deadpool della Settimana 2 su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. In questa rapida guida vi aiuteremo dunque a completare, velocemente e senza troppa fatica, una delle missioni presenti: cioè Trova i chimichanga di Deadpool sparsi nel QG.

Innanzitutto per completare la missione Trova i chimichanga di Deadpool sparsi nel QG di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, dovrete prima aver portato a termine la precedente, perché sono collegate: parliamo di Trova il cartone del latte di Deadpool, per la quale vi abbiamo già fornito una guida. Ora, i chimichanga sono degli involtini tipicamente messicani, e a quanto pare Deadpool ne ha nascosti alcuni nel Quartier Generale (QG) dell'Agenzia, cioè nella schermata/menù del titolo di Epic Games. Quella dal quale potete anche accedere al Battle Pass della Stagione 2, per capirsi.

Sarà sufficiente interagire con i chimichanga a schermo, presenti nelle seguenti posizioni: al di sotto del tavolo principale del Quartier Generale; nella schermata di Brutus, sulla sinistra (menù del potenziamento eroi); su uno scaffale di Maya, nel menù di personalizzazione della Skin. Dopo averli selezionati tutti e tre, otterrete come ricompensa uno spray dedicato a Deadpool e anche per questa settimana avrete completato tutte le sue sfide. Ecco un video che mostra tutto il procedimento.