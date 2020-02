Fortnite, trova il cartone del latte di Deadpool

Le sfide di Deadpool sono finalmente disponibili su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: come promesso dagli sviluppatori di Epic Games, verranno rilasciate ogni venerdì nel corso della stagione in corso, e non più il giovedì assieme ai set standard (come Briefing di Brutus). Eccovi una guida per completare la prima missione, Trova il cartone del latte di Deadpool.

Quelli di Deadpool più che veri e propri compiti da svolgere sono simpatici easter egg nascosti nelle schermate di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. La settimana 2, ad esempio, chiede al giocatore di trovare il cartone del latte: per completare la missione sarà sufficiente recarsi nel suo covo, accessibile dal menù base del Pass Battaglia, poi dal condotto di ventilazione in alto a destra sullo schermo.

Una volta arrivati nel piccolo covo di Deadpool su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 (ribadiamo che non è necessario iniziare una nuova partita) selezionate il cartone del latte sul WC e attendete la notifica del completamento della missione. Eccovi anche un video da seguire passo passo per non sbagliare.