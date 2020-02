Pokémon Spada e Scudo: il Pokémon Misterioso Zarude si mostra nelle prime immagini dal film

Pokémon Spada e Scudo sta per accogliere un nuovo Pokémon Misterioso chiamato Zarude, che avrà una parte importante all'interno del nuovo film d'animazione legato alla celebre serie dei mostriciattoli tascabili e proprio da questo giungono le prima immagini che lo mostrano in maniera un po' più chiara.



È da diversi giorni che si parla di questa nuova creatura e la community è particolarmente curiosa di vederne l'aspetto, ovviamente. Abbiamo visto in precedenza la sua silhouette e poi il Pokémon si è mostrato più chiaramente con la sua presentazione all'interno di Pokémon Spada e Scudo, insieme al ritorno di Mewtwo.



Sappiamo che Zarude, in Pokémon Spada e Scudo, è il Pokémon Scimmialigna, una creatura di tipo Buio ed Erba che è in grado di far crescere delle liane dalla nuca, dai polsi e dalle piante dei piedi, che può utilizzare per aggrapparsi agli alberi o afferrare oggetti, oltre ad avere proprietà terapeutiche.



Nelle immagini tratte da Pokémon the Movie: Coco, il nuovo film d'animazione dedicato alle celebri creature, Zarude avrà grande importanza come amico di Coco, il ragazzo della foresta che fa da comprimario nel film.



Nonostante sembri una creatura piuttosto inquietante, ha evidentemente dei comportamenti molto protettivi nei confronti di Coco, salvandolo peraltro da una caduta nella foresta e accompagnandolo in varie situazioni come un vero e proprio amico.



Il film Pokémon the Movie: Coco è atteso per il 10 luglio 2020 nei cinema giapponesi, probabilmente in arrivo successivamente anche in occidente anche se non c'è ancora una data di uscita precisa al riguardo.