Animal Crossing: New Horizons, i vecchi personaggi speciali confermati su Nintendo Switch

In attesa di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, in questo video vediamo tutti i personaggi speciali dei capitoli passati già confermati nel nuovo gioco.

Animal Crossing: New Horizons sarà il gioco evento di marzo. Segna infatti il grande ritorno dell'amatissimo "simulatore di vita" Nintendo, che mancava con un episodio principale da ormai sette anni. Un esclusiva Nintendo Switch che si preannuncia davvero ricca di contenuti, tra novità e grandi ritorni. In attesa di scoprire tutte le sorprese che ci aspettano il 20 marzo, ecco quali saranno i personaggi speciali storici che troveremo ancora una volta ad attenderci.

Tom Nook Il procione Tom Nook non può certo mancare. D'altronde è lui ad averci venduto il pacchetto vacanze isola deserta: avrà quindi il ruolo di strozz... ehm, titolare della Nook Inc., l'agenzia che ci guiderà nella scoperta del nuovo scenario.

Marco e Mirco Anche Marco e Mirco, i due gemelli nipoti di Tom Nook, torneranno con un ruolo importante: infatti alla fine sono diventati loro i gestori della bottega Nook e si occuperanno della compravendita di oggetti con il giocatore. Attenti a non farvi fregare.

Fuffi Confermata ovviamente la cagnolina Fuffi, che nei precedenti giochi ha avuto il ruolo di assistere il giocatore fin dal suo arrivo nelle varie ambientazioni della serie. In New Horizons si occupa degli annunci giornalieri e dei servizi con la cittadinanza, oltre che del benessere tra i suoi abitanti.

Resetti L'immancabile Resetti ha purtroppo perso il suo lavoro a causa della funzione di auto salvataggio di New Horizons. Pare tuttavia abbia trovato subito una nuova occupazione come responsabile del servizio di Soccorso per giocatori smarriti o bloccati.

K. K. Slider Altro personaggio storico, l'amato musicista K. K. Slider tornerà con la sua immancabile chitarra e, siamo sicuri, sarà sempre pronto ad allietare le nostre giornate con le sue canzoni. Non provate però a pagarlo, altrimenti si offende!

Spirideo Non è ancora chiaro il nuovo ruolo di Spirideo. Questo simpatico spettro ci ha abituato a ricompense di vario tipo ed è quindi probabile che anche a New Horizons farà la sua apparizione, rigorosamente di notte, per premiare il nostro senso civico.

Blatero Sebbene non abbia ancora ottenuto un dottorato, Blatero è senza dubbio un gufo altamente istruito [video Anacleto]. Ha frequentato diverse università ed è stato lo stimato custode di vari musei. Pare che ora abbia ottenuto l'incarico al museo di New Horizons.

Celeste Celeste è la sorella minore di Blatero e anche lei è uno dei personaggi che ritroveremo a New Horizons. Stavolta avrà una bacchetta magica che permetterà al giocatore di indossare abiti esotici e, chissà, magari le servirà anche per far avanzare il suo rapporto con Tom Nook.

Sciuscià Se volete scarpe come nuove, Sciuscià è la moffetta che fa per voi. Nessuno infatti è tanto abile a lucidare, e vendere, scarpe, anche se si dice che stare in sua presenza non sia sempre piacevole.

Fiorilio Oltre ad essere stato il direttore del campeggio, il cane Fiorilio è noto per essere capace di allestire il suo negozio con oggetti unici. Dopo il debutto in Happy Home Designer, qui torna per gestire Fotopia, la modalità fotografica di New Horizons.

Sorelle Ago e Filo Filomena, Agostina e Beatrice, note anche come sorelle Ago e Filo, sono tre riccette che da anni gestiscono una sartoria di successo. A quanto pare anche loro si sono trasferite a New Horizons, anche se hanno cambiato un po' il loro look.

Gironio Anche Gironio torna con lo stesso ruolo di New Leaf: raccogliere donazioni per le opere pubbliche dell'isola. Mi raccomando, non siate avidi con lui.

Sahara Cammello specializzato in tappeti, Sahara è nota per avere anche altri oggetti molto rari. Speriamo però che il trasferimento a New Horizons abbia un effetto benefico sulla sua memoria.

Gulliver Anche il gabbiano Gulliver è migrato a New Horizons. Probabilmente ci porterà strani artefatti da tutto il mondo e siamo sicuri avrà una nuova storia da raccontare: dopo essere stato marinaio e astronauta, cos'avrà in serbo stavolta per noi? Lo sapremo solo dopo averlo fatto riprendere da quella che sembra essere stata davvero una brutta avventura.

Ovidio e i personaggi DLC Oltre a quelli disponibili da subito, Animal Crossing: New Horizons avrà poi tanto personaggi aggiunti con aggiornamenti gratuiti e legati ai vari eventi stagionali. Il primo della lista è Ovidio, il simpatico coniglietto che sarà aggiunto già al day one per celebrare proprio il giorno del coniglio. Cedrone, invece, ormai noto suo malgrado anche come il tacchino del ringraziamento, sarà ovviamente presente durante la festa del raccolto, mentre Fifonio farà la sua apparizione ad Halloween. Jingle, invece, lo vedremo a Natale, mentre Pavão dovrebbe farsi vivo non prima del carnevale del prossimo anno.