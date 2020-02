Pokémon Spada e Scudo, il nuovo Pokémon Misterioso si intravede nel profilo pubblicato da una rivista

Pokémon Spada e Scudo ospiteranno un nuovo Pokémon Misterioso, che verrà presentato ufficialmente in occasione del Pokémon Day e sarà presente anche all'interno del nuovo film Pokémon Il Film: Coco, atteso per luglio, ma intanto possiamo intravederne la forma con questa silhouette pubblicata dalla rivista nipponica Corocoro.



La presentazione del nuovo Mythical Pokémon, o Pokémon Misterioso in italiano, è dunque fissata per il 27 febbraio 2020, che corrisponde appunto al Pokémon Day, dunque c'è ancora tempo per sapere di preciso di cosa si tratti, ma l'immagine riportata da Corocoro è comunque piuttosto indicativa di quella che potrebbe essere la forma della nuova creatura.



Sembra essere un Pokémon di notevoli dimensioni e dall'aspetto forse anche piuttosto inquietante, almeno a giudicare dal profilo scuro e dall'atteggiamento minaccioso. C'è da notare, peraltro, che intorno alle braccia sembra avere delle bende o delle fasce attorcigliate che ricordano da vicino quelle che indossa anche il nuovo personaggio umano visibile nel trailer del film Pokémon: Coco, dunque è molto probabile che la creatura in questione sia strettamente collegata a quest'ultimo.



In base a quanto riferito, il nuovo Pokémon Misterioso dovrebbe essere inserito anche all'interno di Pokémon Spada e Scudo, probabilmente attraverso un aggiornamento che arriverà in prossimità del rilascio del film al cinema. In ogni caso, non resta che aspettare la presentazione ufficiale che avverrà dunque il 27 febbraio in occasione del Pokémon Day.



Nel frattempo, Pokémon Home è stato messo a disposizione da un paio di giorni e questo ha già dato il via all'arrivo di Pokémon leggendari e misteriosi all'interno di Pokémon Spada e Scudo.