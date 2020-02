Pokémon HOME disponibile da oggi su Nintendo Switch, iOS e Android: tutti i dettagli

Pokémon HOME è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, iOS e Android. Si tratta di un'applicazione che fa riferimento a un servizio cloud e consente di trasferire i propri Pokémon.



Pokémon HOME è un servizio basato su cloud per Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili, pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi.



Se colleghi lo stesso account Nintendo sia alla versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch, sia a quella per dispositivi mobili, potrai accedere agli stessi Box Pokémon su entrambe le versioni dell'applicazione!



Con Pokémon HOME puoi spostare Pokémon tra giochi compatibili, scambiare Pokémon dovunque ti trovi e molto altro!



Spostare Pokémon in Pokémon HOME

La versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch supporta il collegamento con i seguenti giochi per Nintendo Switch: Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!.



Entrambe le versioni di Pokémon HOME per Nintendo Switch e per dispositivi mobili supportano il collegamento con il software per Nintendo 3DS Banca Pokémon.



In futuro, il supporto sarà esteso anche a Pokémon GO.



Scambiare Pokémon Usa il tuo dispositivo mobile per scambiare Pokémon dovunque sei e in qualsiasi momento! Puoi scambiare Pokémon tramite Pokémon HOME con il tuo dispositivo mobile in quattro modi.

Il Box prodigioso - I Pokémon depositati nel Box prodigioso verranno scambiati con giocatori di tutto il mondo in un batter d'occhio! Lo scambio può avvenire anche mentre non stai usando Pokémon HOME. Se acquisti un servizio premium (a pagamento), potrai anche scambiare un maggior numero di Pokémon in una sola volta.

- I Pokémon depositati nel Box prodigioso verranno scambiati con giocatori di tutto il mondo in un batter d'occhio! Lo scambio può avvenire anche mentre non stai usando Pokémon HOME. Se acquisti un servizio premium (a pagamento), potrai anche scambiare un maggior numero di Pokémon in una sola volta. Il GTS (Global Trade System) - Grazie al GTS, potrai specificare quali Pokémon vuoi offrire per uno scambio e quali vuoi ricevere. Verrà quindi cercato un Allenatore le cui richieste corrispondono ai tuoi requisiti. Potrai persino richiedere dei Pokémon che non hai ancora registrato nel Pokédex Nazionale di Pokémon HOME! Se acquisti un servizio premium (a pagamento), potrai anche scambiare un maggior numero di Pokémon in una sola volta.

- Grazie al GTS, potrai specificare quali Pokémon vuoi offrire per uno scambio e quali vuoi ricevere. Verrà quindi cercato un Allenatore le cui richieste corrispondono ai tuoi requisiti. Potrai persino richiedere dei Pokémon che non hai ancora registrato nel Pokédex Nazionale di Pokémon HOME! Se acquisti un servizio premium (a pagamento), potrai anche scambiare un maggior numero di Pokémon in una sola volta. Lo scambio di gruppo - Lo scambio di gruppo ti permette di creare un gruppo virtuale per scambiare Pokémon con i giocatori che vi accedono. Ogni gruppo può ospitare fino a un massimo di 20 persone. Per aggiungere un po' di suspense, non potrai sapere quale Pokémon riceverai finché lo scambio non verrà completato. Lo scambio di gruppo è disponibile senza costi, ma puoi creare un gruppo solo se hai il servizio premium (a pagamento).

- Lo scambio di gruppo ti permette di creare un gruppo virtuale per scambiare Pokémon con i giocatori che vi accedono. Ogni gruppo può ospitare fino a un massimo di 20 persone. Per aggiungere un po' di suspense, non potrai sapere quale Pokémon riceverai finché lo scambio non verrà completato. Lo scambio di gruppo è disponibile senza costi, ma puoi creare un gruppo solo se hai il servizio premium (a pagamento). Lo scambio con amici - Lo scambio con amici ti permette di scambiare i tuoi Pokémon con altri utenti dopo che sarete diventati amici su Pokémon HOME. Puoi farlo usando l'opzione "Aggiungi un amico". Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti secondo i Termini di utilizzo e l'Informativa sulla privacy di Pokémon HOME.