PosteMobile: Creami WOW Weekend torna a San Valentino 2020, con SMS, minuti e 10GB

L'offerta Creami WOW Weekend dell'operatore italiano PosteMobile torna disponibile a partire da oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, in occasione di una festa attesa da tutti gli innamorati dell'operatore: San Valentino 2020. Vediamo tutti i dettagli del caso.

PosteMobile Creami WOW Weekend torna solitamente, di tanto in tanto, nel fine settimana: lo fa nuovamente da oggi 12 febbraio 2020 fino a domenica prossima, 16 febbraio 2020. Per tutto questo periodo di tempo, i nuovi clienti potranno attivare la suddetta offerta, a base di SMS e minuti illimitati, poi ancora di 10 GIGA al prezzo di abbonamento mensile di 5 euro.

Non è tutto, perché sarete felici di sapere che anche questa volta PosteMobile offrirà ai clienti che sottoscriveranno PosteMobile Creami WOW Weekend i servizi aggiuntivi Ti cerco e Richiama ora, pensati per la reperibilità e gratuiti. Inoltre il servizio hotspot è previsto a sua volta gratuitamente, come da normativa.