Shenmue 3, il nuovo DLC Story Quest Pack ha data di uscita e prezzo

Shenmue 3 sta per espandersi con un nuovo DLC chiamato Story Quest Pack, di cui sono emersi data di uscita e prezzo proprio in queste ore da parte di YsNet, con le prime immagini ufficiali che potete vedere riportate nella galleria qui sotto.



Il DLC Story Quest Pack di Shenmue 3 sarà dunque disponibile dal 18 febbraio 2020, al prezzo di 5,99 euro per quanto riguarda il pacchetto singolo in questione, mentre è possibile acquistare anche la raccolta completa dei DLC al prezzo di 14,99 euro, comprendente anche il precedente DLC Battle Rally.



Per quanto riguarda il nuovo pacchetto aggiuntivo, si tratta di un'aggiunta che amplia la storia del gioco, anche se difficilmente si tratterà di un'aggiunta significativa per quanto riguarda la trama principale sulla missione di Ryo Hazuki. In ogni caso, come riporta Deep Silver, "Il nuovo contenuto Story Quest Pack vede il nostro intrepido e coraggioso avventurieri Ryo Hazuki incrociare sul proprio cammino un volto conosciuto dal passato, ritrovandosi velocemente coinvolto in una strana situazione dove nulla è come sembra... Preparatevi a un eccitante nuovo capitolo!"



Nel nuovo DLC abbiamo dunque a che fare con Zhang Shugin, in una storia secondaria che probabilmente caccerà il protagonista in mezzo a qualche guaio da cui dovrà uscirne a suon di mazzate. In base a quanto riferito, per poter accedere ai contenuti aggiuntivi (oltre all'acquisto del pacchetto, ovviamente) è necessario aver raggiunto Niaowu o aver concluso la storia principale di Shenmue 3.