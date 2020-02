Project GG, primo teaser trailer per il nuovo gioco di PlatinumGames

Project GG si mostra con un primo, spettacolare teaser trailer che fornisce un assaggio del nuovo gioco sviluppato da PlatinumGames.



Prodotto da Atsushi Inaba e diretto da Hideki Kamiya, Project GG (titolo provvisorio, immaginiamo) si ispira in maniera palese a Ultraman, e il video non fa che confermare queste contaminazioni.



Nelle sequenze del teaser vediamo infatti una città sotto attacco da parte di un enorme Kaiju: la folla scappa in preda al panico, ma un cane rimane intrappolato e sta per essere schiacciato quando qualcuno arriva a salvarlo.



La persona in questione è evidentemente il protagonista del gioco: un uomo in grado di modificare la propria stazza, trasformandosi in un gigante corazzato che non ha paura di affrontare enormi mostri per difendere la Terra.



Ulteriori dettagli su Project GG arriveranno nei prossimi giorni!