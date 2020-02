DOOM Eternal, un fan sostituisce il rap del trailer col metal di Mick Gordon

Un fan di DOOM Eternal ha sostituito il rap che si sente nell'ultimo trailer con del metal suonato da Mick Gordon, il creatore della soundtrack del gioco.



Una disputa musicale così violenta non la vedevamo dall'ultimo Sanremo, quando Bugo e Morgan hanno bisticciato sul palco. Una gag che è stata persino ricreata con RPG Maker. In questo caso, invece, la querelle è tra gli amanti del rap e quelli del metal.



Nell'ultimo trailer di DOOM Eternal, infatti, Bethesda ha scelto di utilizzare della musica rap per sottolineare le truculente gesta del Doom marine. Una scelta molto moderna, che non sta nemmeno male, ma evidentemente non molto apprezzata. Su Reddit, per esempio, tra i vari commenti di scherno, qualcuno ha suggerito, ovviamente scherzando, che tale decisione sembra presa da un uomo del marketing "all'interno di Bethesda che sta provando a distruggere la compagnia."



Per tutte queste persone elrabin ha creato una versione del trailer con una semplice differenza. Al posto delle musiche scelte dai creativi americani lo youtuber ha messo le chitarre di Mick Gordon, ovvero il creatore delle musiche di DOOMe DOOM Eternal.



Il risultato è stato molto apprezzato sul social network. Voi cosa ne pensate? Per fare il confronto con il video modificato sopra, qui sotto potete trovare il trailer originale.



Experience the ultimate combination of speed and power as you rip-and-tear through Hell's armies to save humanity. DOOM Eternal launches on 03.20.20. pic.twitter.com/4zXYawojoq — Bethesda (@bethesda) February 24, 2020