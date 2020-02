Samsung Members, Dark Mode disponibile: i dettagli

Nel momento in cui scriviamo l'applicazione Samsung Members si è aggiornata, e supporta ufficialmente la Dark Mode. Una buona notizia per chi desidera riposare gli occhi e risparmiare la batteria del proprio smartphone android; vediamo dunque tutti i dettagli del caso.

La questione è anche più sottile: con l'ultimo aggiornamento ora disponibile per il download, Samsung Members supporta il tema del dispositivo attualmente in uso dall'utente. Quindi significa che, attivando la Dark Mode dalle impostazioni di sistema, la Modalità Scura raggiungerà automaticamente l'app della Casa Coreana. Samsung Members, lo ricordiamo per gli ultimi arrivati, è un'app che permette di accedere al servizio clienti della società, ai consigli degli esperti, al punto di ritrovo della community e a tante altre funzionalità degne di un'occhiata.

Samsung Members del resto era una delle ultime app Samsung rimaste sprovviste della Dark Mode: il supporto a tutte le altre, negli ultimi mesi, è stato costante. E anche questa è fatta: vediamo quale sarà la prossima App (o dispositivo) ad ottenere la Modalità Scura, che ricordiamo essere una feature di sistema a partire da Android 10.