League of Legends, Mina Kim è stata ricoverata per sospetto contagio da COVID-19

Mina Kim, la presentatrice del campionato LCK di League of Legends, è stata ricoverata per sospetto contagio da COVID-19 durante una partita di campionato.



La presentatrice del campionato LCK di League of Legends, la massima divisione coreana del gioco, è stata messa in quarantena durante l'ultima giornata di campionato per via di un sospetto caso di COVID-19, il nuovo coronavirus che da Wahan, in Cina, ha cominciato a diffondersi in tutto il mondo. La Corea del Sud, per una vicinanza geografica e i forti legami economici con la Cina è uno dei paesi esteri più colpiti dall'epidemia, tanto che persino negli stabilimenti di Samsung si è trovato un caso positivo.



Per questo motivo nel paese asiatico si stanno prendendo tutte le contromisure del caso. Per esempio le partite di campionato di League of Legends si sono giocate a porte chiuse, per evitare i rischi di contagio. A quanto pare, però, non è bastato, dato che il 23 febbraio 2020 hanno trovato la febbre alla presentatrice Mina Kim. La ragazza è stata immediatamente allontanata dallo studio e messa in quarantena come misura precauzionale.



A darne l'annuncio in diretta sono stati i suoi colleghi, piuttosto frastornati: "sfortunatamente dobbiamo ritornare sulla questione di Mina, che è stata portata via," ha detto il caster Atlus in diretta. "Aveva un po' di febbre e quindi c'era la possibilità che avesse contratto il coronavirus. Sapremo solo più avanti se lei ha contratto o meno il virus. Stiamo prendendo il maggior numero di precauzioni possibile in modo tale che lei stia bene. Tutti i team e le persone che sono entrati in contatto con lei, specialmente oggi, hanno ricevuto una notifica da parte delle autorità e presto si avranno maggiori dettagli sul suo stato di salute e quindi anche sul loro."



"Sperando che Mina stia bene e vada tutto a posto, da adesso in poi dovremo tutti stare il più attenti possibile," ha concluso il caster in diretta.



