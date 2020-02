League of Legends, Vaevictis, il team professionistico tutto al femminile, è stato cacciato dalla LCL

Vaevictis eSports, il team professionistico tutto al femminile di League of Legends, è stato cacciato dalla LCL, la lega continentale russa del celebre MOBA.



La motivazione di Riot Games è stata piuttosto lapidaria: il team offrirebbe un "inaccettabile livello di competitività" all'interno di una lega chiusa. Nelle due ultime stagioni Vaevictus non ha vinto una singola partita. Nello split estivo del campionato russo di League of Legends ha avuto una media di 27 morti per partita (circa 10 in più del team più debole) e le sue partite sono state mediamente le più veloci di tutta la LCL, ovvero 22 minuti e 11 secondi.



Questo avrebbe obbligato l'organizzazione a rendere vacante il posto delle Vaevictus nel torneo, posto poi occupato dal team semi-professionistico dei CrowCrowd. Le Vaevictus si sono sciolte subito dopo la notizia.



Le Vaevictus eSports sono diventate il 10 febbraio 2019 la prima squadra completamente al femminile a competere in una lega di valore assoluto come la LCL. Questa loro peculiarità le ha portate al centro dell'attenzione, tanto che diversi colleghi sono stati ripresi da Rot Games per atteggiamenti aggressivi e sessisti nei loro confronti. Una dinamica che, sfortunatamente, sembra abbastanza comune: il 79% dei giocatori di League of Legends è stato infastidito dopo la fine di un match



Peccato che sul campo queste ragazze non siano riuscite a mostrare tutto il loro valore e la loro avventura sia durata solo un anno. Ci sarà spazio per altre iniziative del genere?