Animal Crossing: New Horizons, il museo ritornerà: lo dice la guida ufficiale

La guida ufficiale di Animal Crossing: New Horizons non è ancora uscita, ma nonostante questo si è lasciata sfuggire un dettaglio piuttosto interessante. Sull'isola che andremo ad abitare sarà presente il museo.



Chi non conoscesse la serie deve sapere che il museo è uno degli edifici più interessanti di tutto Animal Crossing. Al suo interno, infatti, sono contenute delle collezioni piuttosto ampie di quadri, fossili e animali. La cosa curiosa è che, stranamente, dovremo essere noi a trovare tutti i pezzi che poi saranno esposti in un secondo momento.



In altre parole è una delle tante scuse con la quali Nintendo ci spingerà passare infinite ore nel gioco. Non sarà infatti semplice trovare i tanti oggetti rari disseminati per la mappa. La guida, a questo indirizzo potete prenotarla, è un esaustivo manuale da 432 pagine e uscirà il 3 aprile e aiuterà coloro che vogliono completare l'esibizione a trovare e scoprire tutte le varie specie di animali e di fossili presenti nel gioco, così da semplificare questa impegnativa ricerca.



Da quanto sta emergendo in queste settimane, quindi, Animal Crossing: New Horizons sembra contenere tutto quello che i fan hanno desiderato. Il Nintendo Direct di domani a tema Animal Crossing dovrebbe dissipare tutti gli ultimi dubbi. Anche se a noi personalmente sono bastate le cover di KK Slider per aver voglia di rituffarci in questo pazzo mondo.