Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: topi e gomitoli negli ultimi teaser di Epic Games

Epic Games negli ultimi anni ha ormai abituato i giocatori di Fortnite Battaglia Reale ad ogni sorta di stramberia e bizzarria. La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 è praticamente dietro l'angolo, debutterà nella giornata di domani: non dovrebbe stupire trovare nell'ultima immagine teaser degli oggetti alquanto curiosi.

Difatti una delle ultime immagini teaser di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 mostra topi e gomitoli. Più precisamente un enorme gomitolo dorato con al suo interno quella che sembra una granata con testa di topo. Dettagli, questi, che confermerebbero la Skin del Gatto, la quale dovrebbe essere presente come ricompensa del Pass Battaglia a Pagamento. La parola di accompagnamento è Declassifeowied, "Declassifimiato" in italiano: dunque il riferimento al gatto è notevole, anche da questo punto di vista.

A parte teaser, indiscrezioni e supposizioni, della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 non si sa poi molto: la data di lancio è fissata per domani, giovedì 20 febbraio 2020. Inoltre la modalità di gioco Rissa a Squadre subirà alcune modifiche interessanti. Restate sulle nostre pagine: vi terremo aggiornati.

Declassifeowied

████████ == ████

Last Seen Location = ████

FN.CH02.S02

022020 pic.twitter.com/PYTINqGIk0 — Fortnite (@FortniteGame) February 19, 2020