League of Legends, il 79% dei giocatori è stato infastidito dopo la fine di un match

Un recente sondaggio fatto tra i giocatori di League of Legends ha stabilito che il 79% di loro è stato infastidito dopo la fine di un match. Un dato davvero molto elevato, che evidenzia dei tratti poco piacevoli di questa folta community di gioco.



La reputazione della community di League of Legends, sfortunatamente, è ben nota, ma sorprende comunque che ben il 79% dei 3.784 giocatori intervistati abbia affermato che le molestie sono continuate anche dopo la fine della partita. Tra queste molestie ci sono insulti, continue richieste di amicizia e, nel caso in cui siate una giocatrice, anche molestie a carattere sessuale.



Una community tossica a 360°.



Queste statistiche sono emerse grazie all'utente di Reddit Clanaria, che ha condotto un sondaggio durante il mese di gennaio 2020 tra alcune delle più grandi comunità Reddit di League of Legends. Il sondaggio non si ferma alle molestie, ma parla dello stile di vita, dello stile di gioco e di tante altre cose legate al popolare MOBA di Riot Games. Il campione è di 3.784 intervistati, nulla rispetto agli 80 milioni di giocatori di League of Legends, ma il numero coinvolto nel sondaggio è sufficientemente ampio per dare uno spaccato sul gioco.



L'infografica, che potete trovare a questo indirizzo, è decisamente completa e ben realizzata e consente di avere diverse informazioni interessanti, come il fatto che i giocatori di LoL che frequentano Reddit sono per la maggior parte dei veterani che gravitano tra il rank Gold e il Platinum.



Se il 98% degli intervistati ammette di aver insultato o essere stato insultato durante una partita, una cosa "normale" mentre si è in preda al'adrenalina, è decisamente più fastidioso che tali comportamenti si siano protratti oltre la fine del match. Il 46%, oltretutto, ha subito comportamenti fastidiosi più di una volta.



Oltretutto ben il 32% delle donne sono state molestate anche con allusioni sessuale. Una ragazza su tre. Sorprende, comunque, che tra le ragazze ci sia anche la maggior parte delle persone che non hanno mai avuto problemi: il 24% rispetto al 19% dei colleghi maschi. Sarà legato ad una minore aggressività da parte delle donne?



Il problema delle molestie Riot Games lo ha persino avuto sul luogo di lavoro, non solo in gioco.



L'infografica scava a fondo tra queste statistiche, quindi vi consigliamo di darle una lettura più approfondita. Anche se non emerge un quadro particolarmente confortante. Anche voi avete avuto questo genere di problemi online?