CTR Nitro-Fueled: il nuovo GP "Gasmoxia" sarà disponibile da domani

Il nuovo GP "Gasmoxia" di CTR Nitro-Fueled sarà disponibile da domani 20 febbraio 2020 alle 16 su PS4, Xbox One e Switch.



Questo nuovo contenuto va ad arricchire ulteriormente il ricco piatto offerto dal frenetico racing di Activision. Crash Team Racing: Nitro-Fueled, qui la nostra recensione di CTR Nitro-Fueled, è un divertente clone di Mario Kart avente come protagonista il simpatico peremele di Naughty Dog. Sì, lo sviluppatore di The Last of Us Parte 2. Il gioco, nonostante sia una versione riveduta e corretta del classico per PS1, è riuscito a entusiasmare milioni di fan grazie al gameplay frenetico e spettacolare.



Dopo aver deciso che la Terra non è più di suo interesse, il malvagio Nitros Oxide ha sfidato Crash e la sua squadra in un'ultima epica sfida sul suo pianeta natale nel Gran Premio di Gasmoxia! In questa gara tra nubi tossiche, i giocatori si sfideranno in una nuova ed epica pista nell'atmosfera di Gasmoxia, dove due grosse compagnie di fast-food rivali si combattono l'un l'altra per il dominio del pianeta (e una sponsorizzazione della CTR TV).



Nuove skin, kart, un nuovo arrogante personaggio da sbloccare e una nuova pista da conquistare, considerata la più tecnica mai costruita in Crash Team Racing - i giocatori potranno cimentarsi in corse selvagge in questa Stagione!



La Stagione del Gran Premio di Gasmoxia sarà disponibile da giovedì 20 febbraio alle 16:00. Con questo lancio, Crash Team Racing Nitro Fueled vanta un totale di otto Stagioni, 40 piste, 12 Arene e oltre 50 personaggi. Numeri davvero invidiabili, non credete?