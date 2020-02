Very Mobile: SIM in arrivo nei negozi, dove acquistarle

Very Mobile è il nuovo operatore mobile italiano , un semivirtuale appartenente a Wind Tre. Attualmente, come probabilmente saprete, le sue SIM sono acquistabili esclusivamente online... ma presto le cose dovrebbero cambiare.

Secondo alcune recenti indiscrezioni, le SIM di Very Mobile saranno presto acquistabili anche in alcuni negozi fisici su territorio nazionale, negozi multimarca per la precisione (questo è quanto riportato dai colleghi di mondomobileweb). Ciò renderebbe tutta la fase dell'acquisto e di attivazione della SIM molto più snella e semplice, difatti per ora bisogna procedere con l'attivazione tramite video identificazione, da effettuarsi tramite l'app Very Mobile o da una pagina web dedicata.

Dove acquistare quindi le SIM Very Mobile? Per ora solo online, poi presumibilmente nei maggiori supermercati del paese, come già accaduto a suo tempo per iliad. La prima offerta di Very Mobile, un'occasione pensata per il lancio dell'operatore, propone minuti, SMS e 30 GB a 4,99 euro, ma solo per i primi 20.000 clienti. Ricordiamo che tra le notizie a tema telefonia mobile italiana va segnalata la nuova rimodulazione di Vodafone Italia.