Doom Eternal, lo spot televisivo ufficiale è brutale, ma non troppo

Bethesda e id Software hanno pubblicato lo spot televisivo di Doom Eternal, brutale ma non troppo. Probabilmente sviluppatore e publisher non hanno voluto calcare troppo la mano per non sconvolgere il pubblico televisivo. Comunque sia si tratta di un filmato di trenta secondi davvero ben realizzato, che dà perfettamente l'idea di ciò che ci attende nella versione finale del gioco, al netto di qualche litro di sangue. Lo trovate in testa alla notizia.



Doom Eternal è il nuovo capitolo della storica serie di FPS, seguito del reboot della serie pubblicato nel 2016. Attualmente è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia, ma secondo noi arriverà anche un aggiornamento per console di nuova generazione, vista la tecnologia che c'è dietro al titolo. Comunque sia è presto per parlarne. La data d'uscita per le versioni di attuale generazione è il 20 marzo 2020.



Se vi interessa avere più informazioni, leggete il nostro recente provato di Doom Eternal, in cui Luca Porro ha scritto:

Doom Eternal si è mostrato in maniera solida e dirompente come da tradizione del franchise. Ogni piccolo tassello ci è sembrato una versione migliore, rifinita e ove possibile più adrenalinica del precedente. A partire dal gunplay, passando per le mappe visivamente incredibili finendo per la progressione dei potenziamenti di armi e armatura. Al 20 marzo manca ancora un po' di tempo, ma le porte dell'inferno ideato da id Software sono più calde che mai.