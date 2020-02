PewDiePie risponde alle polemiche per gli scherzi e le battute sul coronavirus

Felix 'PewDiePie' Kjellberg ha voluto rispondere alle polemiche scoppiate dopo la sua gag sul coronavirus fatta nel video con cui ha segnato il suo ritorno sulla scena di YouTube il 21 febbraio.



Ovviamente PewDiePie è stato accusato di essere insensibile al dramma dei contagiati, nonché di tutte le persone del pianeta colpite dal problema, pur indirettamente.



In realtà stando alla sua risposta, il buon Felix non si è sentito per nulla colpito dalle critiche e si è difeso a suo modo: "Solo perché rido di qualcosa, non significa che lo consideri divertente. Anzi, è tutto l'opposto. Ne sto riparlando soltanto per amore del contesto storico." Subito dopo ha indossato una mascherina protettiva.



Non contento, PewDiePie ha fatto una battuta paragonando il coronavirus a una ragazza degli anime, chiamandolo coronawaifu: "Perché è bona e vorrei sc****la. Vi sto dicendo la verità." Gli scherzi e le battute in merito sono continuati per tutto il video, senza che il nostro esprimesse una vera e propria tesi difensiva in realtà. Ha provato a dire qualcosa del tipo che se ci scherzano sopra i cinesi, perché lui no? Oppure che dire che non si può scherzare sul coronavirus è razzista, ma è tutto qui.



Evidentemente il noto youtuber non considera fuori luogo le battute sul coronavirus. Del resto sarebbe da ipocriti prendersela solo con lui, visto l'altissimo numero di meme, barzellette, video falsi e quant'altro che gira sull'argomento. I social network ne sono pieni.