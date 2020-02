Bugo Vs Morgan, la gag di Sincero ricreata con RPG Maker

Lo scontro tra Bugo e Morgan, la coppia scoppiata di Sanremo 2020, è arrivato anche nel mondo dei videogiochi, con l'ormai famosissima gag di Sincero ricreata fedelmente in RPG Maker.



Che è successo? Spieghiamolo a quei fortunelli che non hanno seguito Sanremo 2020: alterato con Bugo per fatti non ben chiariti, il sempre lucido Morgan ha riscritto la prima strofa della loro canzone, Sincero, riempiendola di offese verso il collega, e l'ha cantata in diretta sul palco dell'Ariston. Sentito il testo 'improvvisato', Bugo se n'è andato offeso nel mezzo dell'esibizione.



Ora, molti ritengono che sia stato tutto organizzato dai due cantanti per avere un po' di visibilità, visto che il brano non era in buona posizione in classifica, ma c'è anche chi giura che si sia trattato di un litigio genuino. Difficile dire dove sia la verità, anche perché non è che ci interessi granché.



Comunque sia il fatto pare essere entrato nell'immaginario dell'italiano medio, tanto da aver avuto un'eco eccezionale un po' ovunque, videogiochi compresi, come dimostra il video che trovate in testa alla notizia preso dal canale YouTube "Il Santuario di Miki".