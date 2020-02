Metro Exodus su Steam, vendite già a quota 200.000 copie per il gioco di 4A Games

Metro Exodus, disponibile su Steam da soli cinque giorni, ha già totalizzato vendite per 200.000 copie, segno che gli utenti stavano aspettando il gioco sulla piattaforma Valve.



Il dato ufficiale conferma le ipotesi degli ultimi giorni, quando Metro Exodus ha fatto registrare un picco altissimo di giocatori, sorprendendo un po' tutti considerate le tempistiche.



Certo, a questo inaspettato successo ha senz'altro contribuito anche lo sconto di lancio di Metro Exodus su Steam, con una riduzione del 40% rispetto al prezzo standard.



Metro Exodus è un epico sparatutto narrativo in prima persona creato da 4A Games, che unisce in uno dei mondi più immersivi mai creati combattimenti mortali, esplorazioni furtive e sopravvivenza horror.



I giocatori dovranno fuggire dalle rovine di una Mosca in decadenza e imbarcarsi in un fantastico viaggio transcontinentale attraverso la Russia post apocalittica nella più grande avventura Metro mai creata.