Metro Exodus su Steam: picco di giocatori altissimo, nonostante l'anno di ritardo

Pare che Metro Exodus stia andando davvero bene su Steam, almeno questo è ciò che si desume dal picco di più di quindicimila giocatori registrato al lancio e dal fatto che il gioco occupi tre posizioni della top 10 dei più venduti sulla piattaforma, secondo soltanto a Wolcen: Lords of Mayhem, un altro dei titoli PC del momento.



In realtà Metro Exodus potrebbe essere anche primo, sommando le vendite delle diverse edizioni, ma in mancanza di dati precisi prendete la nostra come una mera ipotesi. Comunque sia è impressionante vedere il gioco di 4A Games accolto così bene sulla piattaforma di Valve, nonostante l'anno di esclusività concesso all'Epic Games Store.



Metro Exodus fu proprio il gioco che fece scoppiare il caso Epic Games Store, ossia che attirò sul negozio di Sweeney e soci gli strali di quelli che vedono le esclusive su PC come il male. Va anche detto che quando fu annunciata l'esclusiva di Metro Exodus, il gioco era già stato in prenotazione su Steam per qualche tempo, quindi molti vissero quasi come un'offesa il ritiro improvviso dal negozio di Valve a pochi giorni dal lancio.



Comunque sia ora il gioco è arrivato e tutto sembra essere stato dimenticato, viste anche le molte recensioni positive che ha già ricevuto. Per il resto vi ricordiamo che Metro Exodus è disponibile anche per PS4, Stadia e Xbox One. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Metro Exodus.