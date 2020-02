Dreams, Fallout 4 ricreato nel gioco di Media Molecule: ecco il video

Fallout 4 è stato ricreato in Dreams da un talentuoso utente, che ha utilizzato i potenti strumenti messi a disposizione dal gioco di Media Molecule nel migliore dei modi, come si vede nel video.



Non è dato sapere quale sia il grado di complessità dell'opera, nel filmato se ne vedono solo i primi minuti, ma si tratta senza dubbio di una delle migliori creazioni che si siano viste finora in Dreams.



Pur essendo dotato di una piccola avventura in single player, il titolo di Media Molecule si focalizza quasi completamente sull'editor integrato, che offre molteplici possibilità a chi può dedicargli il giusto tempo.



Dalle presentazioni non interattive ai videogame veri e propri, sembra davvero non ci sia limite al potenziale che Dreams riesce a esprimere, e questa di Fallout 4 non è che l'ennesima dimostrazione.