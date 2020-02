Cyberpunk 2077, ecco le statue ufficiali rivelate da Dark Horse al Toy Fair 2020

Cyberpunk 2077 vedrà il lancio di due statue prodotte da Dark Horse, che le ha presentate sul palcoscenico del Toy Fair 2020: riproducono le fattezze di V e di Johnny Silverhand.



Per il momento è stata pubblicata un'immagine solo della statua di V, il protagonista di Cyberpunk 2077: il livello qualitativo sembra molto alto, a giudicare dai dettagli del personaggio, nella più classica delle pose plastiche.



Nessuna foto ancora, invece, per la statua raffigurante Johnny Silverhand, il comprimario interpretato nel gioco da Keanu Reeves. Immaginiamo tuttavia spunterà a breve in rete qualche materiale.



Entrambe le statue sono alte circa 24 centimetri, riportano l'emblema Samurai sulla base e verranno vendute al prezzo di 49,99 dollari. Dark Hourse, tuttavia, non ha ancora annunciato quando saranno disponibili.



Sappiamo invece molto bene che Cyberpunk 2077 farà il proprio debutto nei negozi il 17 settembre, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.