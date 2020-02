Epic Games Store, i due giochi gratis di questa settimana disponibili, svelato il prossimo regalo

Faeria e Assassin's Creed Syndacate, i due giochi gratis dati dall'Epic Games Store questa settimana, sono finalmente riscattabili. Avete tempo da oggi fino al 27 febbraio alle ore 17:00 per farli vostri. Da notare che i Season Pass di entrambi vanno acquistati a parte. Svelato anche il gioco che sarà regalato la prossima settimana: InnerSpace, che sarà sbloccato il 27 febbraio e sarà disponibile fino al 5 marzo.



Assassin's Creed Syndicate è il capitolo della saga di Ubisoft ambientato a Londra nel 1868, in piena epoca Vittoriana. Si tratta dell'ultimo Assassin's Creed classico, prima dell'arrivo di Origins e Odyssey che hanno iniziato la svolta verso i giochi di ruolo. Il giocatore interpreta il ruolo dell'assassino Jacob Frye nella sua lotta contro i templari per il dominio della città.



Faeria è invece un gioco di carte con un campo di battaglia vivo. Il gioco ha un'impostazione molto classica, ma offre anche diversi spunti originali e può rivelarsi davvero divertente.



Innerspace, infine, è un gioco d'esplorazione davvero rilassante in cui il giocatore può volare in giro per la mappe e raggiungere praticamente ogni posto, alla ricerca dei segreti di un mondo antico e di una civiltà ormai dimenticata.



Come sempre il punto di partenza ideale per riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store è la pagina principale del negozio.