Euronics, volantino Sconti con PagoDIL: offerte su PS4, Nintendo Switch e Xbox One

Euronics ha lanciato un nuovo volantino intitolato Sconti con PagoDIL, in riferimento alla formula di pagamenti dilazionati senza necessità di presentare la busta paga. In questo caso le offerte fanno riferimento al gruppo Nova.



Ebbene, ci sono alcune interessanti promozioni attive su PS4, Nintendo Switch e Xbox One, disponibili con bundle convenienti e/o prezzi ridotti. Rientrano nell'iniziativa anche numerosi giochi.



PS4 nel modello da 500 GB in bundle con un paio di cuffie Twodots Argon viene a costare 279 euro anziché 349, mentre PS4 Pro in bundle con Fortnite e Destiny 2 può essere acquistata per 299 euro anziché 449.



Decisamente meno attraente l'offerta su Nintendo Switch, che consente di risparmiare appena 20 euro rispetto al prezzo ufficiale della console nel modello standard: da Euronics la si può comprare per 309 euro anziché 329.



Per quanto riguarda invece Xbox One, il bundle con la console da 1 TB in bundle con Star Wars Jedi: Fallen Order viene via a 249 euro anziché 299.



Infine i giochi: ci sono MediEvil, Minecraft e Grand Theft Auto V per PS4 disponibili a 22,90 euro, il preorder di Animal Crossing: New Horizons a 49,90 euro e alcuni altri titoli multipiattaforma a 39,90 euro.