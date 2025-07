Sul PlayStation Store sono iniziati gli sconti di luglio con la classica valanga di offerte per PS4 e PS5

Nuovo mese, nuova ondata di offerte sul PlayStation Store: questa mattina hanno preso il via gli sconti di luglio, con migliaia di promozioni su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. Ecco alcune delle più interessanti. Vediamo alcune delle più interessanti.

Tra i titoli attualmente in saldo troviamo Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, proposto a 34,79 euro grazie a uno sconto del 42%. Restando in casa PlayStation Studios, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è in promozione a 19,99 euro, invece di 49,99 euro.