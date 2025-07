Phil Spencer ha scritto un messaggio allo staff sui licenziamenti in Microsoft

"La nostra piattaforma, l'hardware e la roadmap dei giochi non sono mai stati così solidi . Il successo che stiamo vivendo oggi è il risultato di decisioni difficili prese in passato. Ora dobbiamo compiere nuove scelte per garantire il successo nei prossimi anni, e una parte fondamentale di questa strategia è la disciplina nel dare priorità alle opportunità più forti."

"Per rispetto nei confronti di chi è stato colpito da queste decisioni, i dettagli specifici delle comunicazioni odierne e di eventuali cambiamenti organizzativi verranno condivisi dai vostri coordinatori nei prossimi giorni. Riconosco che questi cambiamenti arrivano in un momento in cui abbiamo più giocatori, più giochi e più ore di gioco che mai ."

"Oggi abbiamo annunciato decisioni che avranno un impatto sui dipendenti di tutta la nostra organizzazione", ha scritto Spencer. "Al fine di posizionare la divisione gaming verso un successo duraturo e permetterci di concentrarci sulle aree di crescita strategica, taglieremo o ridurremo le attività in alcune aree dell'azienda , seguendo l'esempio di Microsoft nel rimuovere livelli di gestione per aumentare agilità ed efficacia."

Phil Spencer ha scritto un messaggio allo staff per affrontare il tema dei licenziamenti che oggi hanno colpito Microsoft e la divisione Xbox, con conseguenze drammatiche anche e soprattutto sui team di sviluppo. Il testo è trapelato online e lo riportiamo qui di seguito, tradotto in italiano.

Una ristrutturazione necessaria

Stando alle parole di Phil Spencer, gli oltre novemila licenziamenti confermati da Microsoft rientrano in un piano doloroso ma necessario. "Proteggeremo ciò che sta prosperando e concentreremo gli sforzi nelle aree con il maggiore potenziale, rispettando al contempo le aspettative che l'azienda ha per il nostro business", ha scritto. "Questo approccio mirato ci consentirà di offrire giochi ed esperienze eccezionali ai giocatori per le generazioni future."

Phil Spencer

"Dare priorità alle opportunità è essenziale, ma ciò non sminuisce l'importanza di questo momento. In parole semplici, non saremmo dove siamo oggi senza il tempo, l'energia e la creatività delle persone i cui ruoli sono stati colpiti. Queste decisioni non riflettono in alcun modo il talento, la creatività e la dedizione delle figure coinvolte. Il nostro slancio non è frutto del caso: è il risultato di anni di impegno da parte dei nostri team."

"Le risorse umane stanno lavorando direttamente con i dipendenti coinvolti per fornire benefici previsti dai piani di buonuscita (in linea con le normative locali), tra cui retribuzione, copertura sanitaria e supporto per il reinserimento lavorativo. I dipendenti i cui ruoli sono stati eliminati sono invitati a esplorare le posizioni aperte all'interno di Microsoft Gaming, dove le loro candidature riceveranno una valutazione prioritaria."

"Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a plasmare la nostra cultura, i nostri prodotti e la nostra community. Andremo avanti con profonda gratitudine e rispetto per tutti coloro che hanno preso parte a questo percorso. Phil."