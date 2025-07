PS5 Pro riceverà un grande aggiornamento nel 2026, dice Mark Cerny

" Non si tratta di una versione ridotta dell'algoritmo: è la versione completa del sistema di super risoluzione che abbiamo sviluppato insieme, e sarà quella che porteremo su PlayStation 5 Pro." Non una riduzione per console, appunto, ma la stessa tecnologia utilizzata su PC.

"L'algoritmo che abbiamo sviluppato può essere implementato sull'hardware della generazione attuale", ha detto Mark Cerny. "È già stato lanciato da AMD come parte di FSR 4 su PC e lo stiamo implementando su PS5, sarà disponibile l'anno prossimo su PS5 Pro ."

Fondamentalmente FSR 4 sostituirà l'attuale PlayStation Spectral Super Resolution , mettendo a disposizione degli sviluppatori una soluzione decisamente all'avanguardia per aumentare la risoluzione nei giochi a parità di prestazioni.

PS5 Pro riceverà un aggiornamento che andrà a introdurre il supporto a FSR 4 nel 2026 : lo ha annunciato ufficialmente Mark Cerny, nel corso di un'intervista in cui ha spiegato che la tecnologia di upscaling realizzata da AMD sarà presente in versione completa.

Si è parlato anche di Project Amethyst

A poche ore dal post di Jack Huynh di AMD, anche Cerny ha speso qualche parola in merito a Project Amethyst. "Non si tratta di tecnologia proprietaria", ha spiegato. "L'obiettivo è davvero quello di far progredire l'intera industria."

"Ovviamente vogliamo usare queste tecnologie sulle nostre console, ma sono disponibili liberamente per tutti i clienti AMD. Grandi porzioni di RDNA 5, o come AMD deciderà di chiamarla, derivano direttamente dal lavoro di ingegneria che sto facendo per questo progetto."

"E, di nuovo, l'intento è far avanzare le cose: non ci sono restrizioni su come potrà essere usata. AMD si sta muovendo molto velocemente. Quello che sto cercando di fare è prepararmi alla prossima generazione di console, quindi il mio orizzonte temporale è pluriennale."