Street Fighter 6 gira meglio su Nintendo Switch 2 che su Xbox Series S, rivela Digital Foundry

Secondo l'analisi tecnica pubblicata da Digital Foundry, Street Fighter 6 gira meglio su Nintendo Switch 2 che su Xbox Series S, specie laddove si vada a esaminare la qualità dell'immagine: merito anche stavolta della tecnologia DLSS, che porta i 540p effettivi del picchiaduro a 1080p decisamente puliti.

Si tratta appunto di un valore superiore rispetto a quello riscontrato sulla console economica di casa Microsoft, che doveva accontentarsi di un upscaling proprietario non troppo efficace, ma a ben vedere la riduzione per Switch 2 qualche compromesso deve comunque accettarlo.

Mancano infatti alcuni effetti visivi, nella fattispecie il subsurface scattering e un certo grado di deformazione muscolare, nonché screen space reflection, particellari fisici interattivi e profondità di campo durante i combattimenti, tutti eliminati in favore delle prestazioni.

Detto questo, le texture della versione Nintendo Switch 2 sono superiori a quelle dell'edizione per Xbox Series S ma si notano alcune semplificazioni come PNG ridotti nel numero, ombre con un dithering più accentuato e luci semplificate, specie in modalità portatile.

In tale frangente la risoluzione reale scende fino a 360p e viene ricostruita tramite DLSS a 720p, ma si perdono anche occlusione ambientale ed effetti volumetrici, avvicinando l'esperienza a quella di PS4 base.