Starlink: dati record per velocità di connessione in volo, funzione meglio che a terra

I dati che sono stati registrati risultano essere davvero sorprendenti oltre che convincenti per molte compagnie aeree che hanno deciso di affidarsi a Starlink per la connessione sui propri mezzi e durante i propri voli , in modo tale da permettere ai viaggiatori di continuare ad usare internet senza limitazioni.

Starlink, il servizio internet via satellite creato da Elon Musk, ha raggiunto un nuovo traguardo e dei nuovi record: è la connessione più veloce e reattiva mai vista in volo! Secondo i dati pubblicati da Ookla, la società che gestisce la piattaforma Speedtest, Starlink è nettamente superiore rispetto a qualsiasi altro concorrente quando si parla di internet sugli aerei.

I dati fatti registrare da Starlink

Nel primo trimestre del 2025, Starlink ha registrato una velocità media di 152 Mbps in download, 24 Mbps in upload e soprattutto una latenza (ping) di soli 44 millisecondi. Per fare un paragone, il secondo classificato, MTN Satellite Communications, ha un ping di ben 667 ms: un'enorme differenza che rende l'esperienza online molto meno fluida.

Logo Starlink

Questi dati sono relativi ai voli. Paradossalmente, Starlink si comporta ancora meglio in volo che a terra. Negli Stati Uniti, la velocità media per chi utilizza Starlink da casa è stata di 105 Mbps in download, 15 Mbps in upload e 45 ms di latenza. Ottimi dati, ma comunque inferiori a quelli registrati sugli aerei.