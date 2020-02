Halo Kart è una dello mod di Halo: Custom Edition più divertenti degli ultimi tempi

Halo Kart è una dello mod di Halo: Custom Edition più divertenti e folli degli ultimi tempi. Si tratta di un ibrido tra lo sparatutto di Bungie e il frenetico Mario Kart. E pure qualcosa di più.



Avere un gioco di kart basato sull'universo di Halo potrebbe essere uno dei sogni bagnati di molti possessori di Xbox, invidiosi del divertimento che la serie di Mario Kart ha sempre garantito ai colleghi fedeli alle console di Nintendo. Per chi non la conoscesse, qui c'è un po' di storia e di futuro di Mario Kart .



Abbiamo dovuto aspettare solo 16 anni, ma finalmente qualcuno ha esaudito questo desiderio. Halo Kart è una mod di Halo: Custom Edition disponibile per il download immediato a questo indirizzo. Il gioco fa esattamente quello che ci si aspetta da lui: prende degli spartan, li mette su dei Warthog e li lancia in circuiti simili a quelli della serie di Nintendo.



Ovviamente non possono mancare power up di varia natura grazie ai quali ostacolare la gara degli avversari. E già così sarebbe molto bello, anche grazie allo stile retrò di tutta la mod. Gli sviluppatori, non contenti, hanno aggiunto un dettaglio in più: in Halo Kart sarà possibile scendere dal mezzo e mettersi a correre liberamente per la pista, in modo da vincere una gara nella maniera più umiliante possibile o per usare le proprie armi per far saltare in aria gli avversari.



Secondo voi è più pericoloso un spartan ben armato o un guscio blu?