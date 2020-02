Final Fantasy 7 Remake, il rinvio non influenzerà l'uscita della seconda parte

Il rinvio di Final Fantasy 7 Remake non avrà conseguenze sull'uscita della seconda parte del gioco: lo ha assicurato il presidente di Square Enix nel corso di un incontro con gli investitori.



Quando gli è stato chiesto se appunto il rinvio di Final Fantasy 7 Remake si sarebbe tradotto in un ritardo anche della seconda parte dell'avventura, Yosuke Matsuda ha risposto semplicemente di no.



Il presidente dell'azienda giapponese non ha fornito ulteriori dettagli, che però arrivano da un'altra sua dichiarazione fatta nella stessa occasione: Square Enix non realizzerà esclusive per PS5 e Xbox Series X, quantomeno per i primi tempi.



Cosa significa nell'ottica di Final Fantasy VII Remake? Che anche la seconda parte uscirà sulle piattaforme di attuale generazione, o eventualmente come prodotto cross-gen.



Cosa esattamente ciò significhi nell'ambito delle console next-gen dovremo ancora aspettare per scoprirlo, magari quando anche Sony si deciderà finalmente a presentare PS5.