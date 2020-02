Square Enix su PS5 e Xbox Series X, niente esclusive per un po' di tempo

Square Enix realizzerà giochi per PS5 e Xbox Series X, ma non si tratterà di esclusive, quantomeno per i primi tempi: il publisher adotterà un cauto approccio cross-gen.



Lo ha dichiarato il presidente della compagnia, Yosuke Matsuda, nel corso di una sessione di domande e risposte con gli investitori. "PS5 e Xbox Series X saranno retrocompatibili, dunque prevediamo di rendere disponibili i nostri nuovi titoli sia per le piattaforme di attuale che di prossima generazione."



"Arrivare a realizzare giochi che funzionino esclusivamente sulle console next-gen è qualcosa che si verificherà nel corso del tempo, ad ogni modo", ha aggiunto Matsuda.



È interessante notare come il presidente di Square Enix abbia citato la retrocompatibilità: è possibile che i titoli non verranno pubblicati in un'edizione propriamente detta per PS5 e Xbox Series X, ma che utilizzati sulle nuove console ricevano aggiornamenti migliorativi.



Del resto sembra sia questa la strada anticipata da CD Projekt RED, quando lo studio ha annunciato che i possessori della versione Xbox One di Cyberpunk 2077 riceveranno gratis l'aggiornamento all'edizione Xbox Series X.