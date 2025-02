Project GG è uno dei giochi che PlatinumGames ha rimosso dal sito ufficiale

Con l'addio del game designer, che ha lasciato PlatinumGames nel 2023 per entrare a far parte di Clovers, è chiaro ed evidente che il progetto è stato accantonato e ci sono ormai ben poche speranze che possa vedere la luce.

Descritto dallo stesso Kamiya come il terzo e ultimo capitolo di una trilogia supereroistica cominciata con Viewtiful Joe e The Wonderful 101 , Project GG è stato presentato con un teaser trailer nel giugno del 2020, ma da allora non ci sono stati ulteriori dettagli sul gioco.

Un ex di PlatinumGames non l'ha presa bene

Hideki Kamiya, che ha lasciato PlatinumGames alla fine del 2023, come già detto, non si è ancora espresso in merito a queste novità, ma un altro ex componente dello studio, JP Kellams, non si è invece tirato indietro e ha manifestato tutto il proprio disappunto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Ho scoperto questa cosa su ResetEra e non ho idea del perché l'abbiano fatto, ma PlatinumGames che cancella la propria storia dal suo sito web è qualcosa che trovo estremamente deplorevole", ha scritto Kellams.

"Come persona orgogliosa di aver lavorato a quei giochi, mi sento profondamente offeso da una mossa del genere. (...) Qualcuno che se n'è andato di recente ha detto 'faccio ancora il tifo per loro', ma cose come questa lo rendono molto difficile da fare."

"Quindi, a qualsiasi persona che si occupa della localizzazione del sito web e dell'account Twitter di PlatinumGames, dico: ascoltate il tizio che ha creato entrambe le cose e magari riconsiderate l'idea di cancellare l'eredità dello studio."