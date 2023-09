Hideki Kamiya lascia PlatinumGames a ottobre, il team lo ringrazia

"Abbiamo la convinzione che continuerà ad avere successo nei suoi prossimi progetti come sviluppatore di videogiochi. Siamo impazienti di vedere l'intera industria diventare un posto migliore anche grazie a lui, e gli facciamo tanti auguri per il futuro."

PlatinumGames ha annunciato che Hideki Kamiya il prossimo 12 ottobre lascerà lo studio , approfittando dell'occasione per ringraziare il celebre game designer del suo importante contributo per la crescita e l'affermazione del team.

Una crisi misteriosa

Non è dato sapere quali siano i motivi per cui Kamiya abbia deciso di lasciare PlatinumGames, ma escludiamo che sia stato in qualche modo lo studio a volere che andasse via. Ovviamente è un peccato, visto ciò che lui e il team sono stati in grado di realizzare in questi anni.

Chissà, magari il game designer ha ricevuto una ricca offerta da parte di un'altra compagnia che gli ha garantito la libertà creativa e le risorse per realizzare ciò che desidera, come accaduto qualche tempo fa a Toshihiro Nagoshi con NetEase.