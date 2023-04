Bayonetta Origins, Hideki Kamiya vorrebbe sia l'inizio di una serie

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon potrebbe essere il primo capitolo di una nuova serie, o quantomeno è questa la volontà espressa dal celebre game designer Hideki Kamiya, che in questo modo potrebbe espandere il mondo di Bayonetta al di là del franchise principale.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi ma con qualche eccezione, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon si pone come una variazione sul tema della formula action che da sempre caratterizza il brand, dotato di un approccio più immediato e di uno stile fiabesco.

"Mi piacerebbe espandere il mondo di Bayonetta Origins nell'ambito di una nuova serie", ha detto Kamiya durante un'intervista con Famitsu. "I preparativi sono in corso e ho parlato con il director Abe Tinari delle cose che vogliamo fare, ma non ne abbiamo ancora discusso con Nintendo."

Sempre nell'intervista si fa riferimento al particolare uso delle parole in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, con l'impiego di furigana (piccoli kana che indicano la pronuncia corretta) accanto a tutti i termini più complessi perché anche i bambini possano godere al meglio di questa esperienza.

Una soluzione per molti versi simile a quella utilizzata nei libri per l'infanzia, e che sottolinea ancora una volta la natura fiabesca di cui anche noi abbiamo parlato nella recensione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.