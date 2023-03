Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, voti positivi ma con qualche eccezione

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ha ricevuto voti prevalentemente positivi da parte della stampa internazionale, sebbene non manchino alcune eccezioni, fra cui spicca la recensione di Metro GameCentral con il suo 5/10.

IGN - 9

GameSpot - 9

Comicbook.com - 9

Inverse - 9

Siliconera - 9

Twinfinite - 9

Game Informer - 8,8

Player 2 - 8,3

PCMag - 8

Shacknews - 8

WellPlayed - 8

Destructoid - 8

Screen Rant - 8

COGconnected - 7,2

Digital Trends - 7

GamesRadar+ - 7

Nintendo Life - 7

CGMagazine - 6,5

VGC - 6

Metro GameCentral - 5

Le valutazioni appaiono tuttavia generalmente ottime, come conferma il Metascore pari a 79, e gli utenti possono comunque farsi un'idea dell'esperienza approfittando della demo di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon disponibile gratuitamente su eShop.

Per leggere la nostra recensione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon dovrete attendere ancora alcuni minuti, per via di un embargo italiano per qualche motivo diverso rispetto alle testate americane.