Hogwarts Legacy ha superato le vendite di Elden Ring nel Regno Unito

Hogwarts Legacy nelle prime cinque settimane dal lancio nel Regno Unito ha superato le vendite totali di Elden Ring e molto probabilmente anche quelle di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Lo confermano i dati condivisi da GfK condivisi sulle pagine di GamesIndustry. Elden Ring viene tirato in ballo per questo confronto in quanto è stato uno dei giochi di maggior successo in UK nel 2022 ed è stato superato solo da FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 2, il sempreverde GTA 5 e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Secondo il giornalista Christopher Dring Hogwarts Legacy dovrebbe aver sorpassato le vendite anche del titolo di TT Games contando le copie digitali, di cui dati precisi arriveranno durante il corso della settimana corrente.

Come sappiamo Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto nel Regno Unito per cinque settimane di fila e probabilmente le vendite rimarranno elevate anche nei prossimi mesi, considerando che tra l'altro l'action RPG di Avalanche Software deve ancora arrivare su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, console che hanno una base installata molto elevata.

Stando agli ultimi dati ufficiali condivisi da Warner Bros. Games a fine febbraio, Hogwarts Legacy è a quota 12 milioni di copie vendute nel mondo. Nel frattempo tuttavia il gioco potrebbe aver superato anche il tetto delle 20 milioni di copie, come suggerito dalle ultime statistiche condivise dagli sviluppatori.