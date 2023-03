Hogwarts Legacy: i giocatori hanno sconfitto 2,25 miliardi di maghi oscuri

Con un post su Twitter gli sviluppatori di Avalanche Software hanno condiviso alcune interessanti statistiche dei milioni di giocatori che stanno giocando a Hogwarts Legacy. Una di queste è che sono stati sconfitti complessivamente 2,25 miliardi di maghi oscuri nelle Highlands, numeri che farebbero tremare anche voi-sapete-chi.

Un altro dato impressionante è che Hogwarts Legacy a oggi è stato giocato per ben 406 milioni di ore. Inoltre i giocatori hanno fatto sbocciare 674 milioni di piante magiche e realizzato 405 milioni di pozioni magiche.

Statistiche simili erano state condivise da WB Games il 22 febbraio. All'epoca erano state totalizzate 267 milioni di ore di gioco, sono state fatte crescere 393 milioni di piante magiche, sono state distillate 242 milioni di pozioni e sono stati sconfitti 1,25 miliardi di maghi oscuri. Il giorno dopo, il 23 febbraio, è arrivato l'annuncio che Hogwarts Legacy ha raggiunto quota 12 milioni di copie vendute.

Tenendo in considerazione le statistiche aggiornate è probabile che il gioco stia per raggiungere o abbia già superato il tetto delle 20 milioni di copie, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte di Warner Bros. Games.

Nel frattempo poche ore fa è uscita una nuova patch di Hogwarts Legacy che rende Ignatia Wildsmith meno fastidiosa.