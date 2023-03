Minecraft Legends: un nuovo trailer mostra la costruzione della grafica del gioco

Minecraft Legends ha un aspetto piuttosto particolare, nonostante richiami chiaramente lo stile di Minecraft, e l'elaborazione dello stile adottato per questa digressione strategica viene messa al centro di questo nuovo video sul gioco, in cui gli sviluppatori di Blackbird Interactive spiegano come sono arrivati a un tale tipo di rappresentazione.

La senior artist di Julia Bocharova, la lead artist Lisha Leston e la lead animator Addy Bhandari spiegano dunque, in questo interessante video diario, come il team sia arrivato al particolare stile adottato in Minecraft Legends, ovviamente in accordo con i grafici di Mojang.

L'idea era creare un overworld somigliante a quello originale ma anche particolare, in qualche modo.

Il risultato è facilmente visibile nel video: Minecraft Legends è chiaramente basato sull'immaginario di Minecraft per quanto riguarda mob, binomi e caratteristiche del mondo di gioco, oltre al fatto di essere ovviamente composto da blocchi, ma il risultato complessivo è piuttosto diverso.

In questo modo, l'overworld appare più vivace di quello classico, grazie a diverse scelte cromatiche e texture leggermente differenti, risultando in una resa differente ma anche vicina all'originale Minecraft. Di recente, abbiamo visto data di uscita e multiplayer cross-platform presentati in video per il nuovo gioco di Xbox Game Studios, in arrivo il 18 aprile 2023.