The Legend of Nayuta: Boundless Trails, annunciato il periodo di uscita in occidente

Il publisher NIS America ha annunciato che pubblicherà in occidente The Legend of Nayuta: Boundless Trails. Il gioco sarà disponibile in Europa e Nord America per PS4, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) durante l'autunno.

Per l'occasione è stato presentato anche un trailer che introduce a grandi linee le caratteristiche del gioco e che potrete visualizzare qui sotto. Su NIS America Online Store sono disponibili già da ora i preorder per la Limited Edition di The Legend of Nayuta: Boundless Trails da 89,99 dollari. Include la Deluxe Edition del gioco, la sountrack originale su CD, le figurine acriliche dei personaggi Natuya e Noi, un segnalibro e un art book con copertina rigida.

The Legend of Nayuta: Boundless Trails è la versione rimasterizzata del JRPG di stampo action realizzato da Nihon Falcom nel 2012 che fa parte del filone Trails, a sua volta figlio del franchise The Legend of Heroes. Leggiamo la sinossi della trama di seguito:

"Nayuta passa i giorni a osservare le stelle sopra la sua isola natale e chiedendosi cosa si nasconde oltre l'orizzonte. Anche se gli altri affermano che il mare su cui vivono sia piatto e finito, Nayuta sa che c'è qualcos'altro che attende soltanto di essere scoperto."

"A volte, da casa di Nayuta, si vedono stelle e rovine cadere dal cielo, possibili spiragli di altri mondi. Durante l'esplorazione di una di queste rovine, lui e i suoi amici salvano una ragazza dall'aspetto di fata chiamata Noi che dice a Nayuta che le è stato rubato qualcosa di molto importante e chiede il suo aiuto per recuperarlo. È così che inizia il viaggio di Nayuta, che lo porterà ben oltre i confini della sua isola e gli farà vivere nuovi mondi e straordinarie scoperte!"