Square Enix ha ancora vari giochi su NFT e blockchain in arrivo dal 2024

Nonostante la proposta di cambio al vertice potesse far sperare in un repentino cambiamento di progetti, Square Enix ha ancora diversi giochi basati su NFT e blockchain previsti arrivare sul mercato a partire dal 2023 e 2024, in base a quanto riferito durante un recente briefing finanziario della compagnia.

Insieme ai riferimenti sulle vendite insoddisfacenti di Forspoken e al fatto che anche i giochi "piccoli e medi" non abbiano convinto il management, arriva dunque anche questa ulteriore affermazione sull'importanza dei progetti legati a NFT e blockchain per il futuro di Square Enix.

C'è da dire che tali affermazioni arrivano ancora da Yosuke Matsuda, l'attuale presidente che dovrebbe essere sostituito da Takashi Kiryu a giugno, ma per il momento queste sono le idee per il prossimo futuro della compagnia e probabilmente non verranno cancellate o modificate di netto da un momento all'altro.

D'altra parte, lo stesso Kiryu sembra molto interessato ai "nuovi ambiti" del mercato videoludico, considerando come questo "stia cambiando la propria forma", parole che di solito lasciano presagire un certo interesse per questo tipo di produzioni. Non sappiamo, peraltro, cosa siano questi misteriosi progetti, ma sembra che diversi di questi siano previsti per il prossimo anno fiscale.

"Speriamo che non vediate l'ora di vedere i giochi su blockchain che abbiamo pianificato di lanciare", ha riferito il presidente di Square Enix, spiegando come non vi siano solo i grandi giochi tradizionali in arrivo, come Final Fantasy XVI e Final Fantasy 7 Rebirth. Finora, questo tipo di produzioni non ha incontrato grande successo, ma attendiamo anche di vederne ulteriori sviluppi.

Nel frattempo, Square Enix ha svelato Symbiogenesis, uno di questi titoli che si presenta come una sorta di progetto che consente di collezionare disegni e artwork vari.