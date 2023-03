Square Enix, cambio al vertice: Kiryu sarà il nuovo presidente, sostituisce Matsuda

Square Enix ha proposto un cambio al vertice della compagnia, che dovrà però essere approvato dagli azionisti: Takashi Kiryu, attuale director della compagnia, dovrebbe diventare il nuovo presidente, prendendo il posto di Yosuke Matsuda.

La modifica sarà effettiva da giugno 2023, ma solo se questa verrà approvata dalla riunione degli azionisti, cosa che comunque dovrebbe avvenire senza troppi problemi. L'idea, con questa variazione, è modificare l'indirizzo della compagnia in modo da adattarlo alle nuove tendenze del mercato, almeno secondo la motivazione ufficiale.

"Sotto il rapido cambiamento dell'ambiente del business che circonda l'industria dell'intrattenimento, il cambio proposto è inteso a modificare il management con l'obiettivo di adottare innovazioni tecnologiche sempre diverse e massimizzare la creatività del gruppo Square Enix, in modo da fornire intrattenimento maggiore ai suoi utenti in tutto il mondo".

Takashi Kiryu, nuovo presidente proposto da Square Enix

Matsuda è stato presidente da aprile del 2013 a oggi, dopo Yoichi Wada, da notare che è anche comparso in forma videoludica all'interno di Nier: Automata, nello strano DLC che presentava il presidente come una sorta di boss insieme a Kanichi Sato, ex-presidente di PlatinumGames.

Takashi Kiryu, 48 anni, è entrato in Square Enix nel 2020, dunque da relativamente poco tempo, ma ha già avuto una carriera notevole. Non sappiamo se questo cambio possa portare anche delle modifiche nei piani strutturali della compagnia, che di recente erano stati ribaditi da Matsuda come piuttosto incentrati su NFT e blockchain, tra le altre cose.

Proprio ieri è emersa la notizia della chiusura di Luminous Production, il team di Forspoken, che è stato completamente assorbito all'interno di Square Enix e non esiste più come entità autonoma.