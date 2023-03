Offerte Amazon: Turtle Beach REACT-R, controller per PC e Xbox al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Turtle Beach REACT-R, un controller per PC e Xbox. Lo sconto segnalato è di 15€, ovvero del 33%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato da Amazon è 44.99€. Il prodotto di trova ora al prezzo minimo storico ed è venduto e spedito da Amazon.

Turtle Beach REACT-R è compatibile con computer Windows, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Dispone di comandi audio migliorati, per bilanciare la chat, il volume di gioco e disattivare il microfono, tutto sul controller. Dispone di motori doppi nelle impugnature per una funzione di vibrazione avanzata. Si tratta di un controller con licenza ufficiale per Xbox.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Turtle Beach REACT-R

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.