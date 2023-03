Dopo Starfield, Hellblade 2 e Avowed hanno uscita più vicina, Fable molto lontano, per VGC

Il nuovo podcast di VideoGameChronicles (VGC) continua a lanciare voci di corridoio molto interessanti, anche se per il momento è difficile valutarne l'attendibilità: in questo caso, si parla del dopo Starfield di Xbox, che dovrebbe vedere Hellblade 2 e Avowed come i giochi con uscita più vicina, mentre Fable e altri sono ancora decisamente lontani.

A riferirlo è in particolare Andy Robinson di VGC, che recentemente si è lanciato anche in voci piuttosto ardite sulla possibilità che Microsoft possa vendere Xbox nel caso in cui l'acquisizione di Activision Blizzard non vada in porto, cosa che sembra piuttosto strana. In ogni caso, per quanto riguarda lo stato dei lavori sui videogiochi potrebbe avere maggiormente il polso della situazione, per questo prendiamo in considerazione questi rumor.



Secondo Robinson e gli altri, dopo Starfield le uscite di maggior rilievo più vicine, da parte di Xbox Game Studios, dovrebbero essere Avowed e Hellblade 2, anche se non hanno ancora una tempistica di lancio precisa. Fable, secondo il giornalista, sarebbe ancora "lontano miglia", considerando che sarebbe entrato in piena produzione solo da poco tempo. Sull'action RPG di Playground Games, VGC ha inoltre riferito di averlo sentito definire come una sorta di The Witcher, anche se la questione resta molto vaga.

Altri titoli ancora molto distanti sarebbero inoltre Perfect Dark ed Everwild, entrambi ancora in piena lavorazione ma che si faranno attendere parecchio, secondo la fonte in questione. In precedenza, erano stati riportati problemi nella gestione del team The Initiative che avrebbero portato a un ulteriore ritardo nello sviluppo di Perfect Dark.

Secondo Robinson, se l'acquisizione di Activision Blizzard dovesse andare a buon fine Microsoft avrebbe intenzione di utilizzare il team marketing del gruppo appena acquisito per sostituire quello attuale di Xbox, anche se questa sembra essere una sua speculazione.