Metroid Fusion in arrivo su Nintendo Switch Online fra pochi giorni

Metroid Fusion, il grande classico della serie uscito su Game Boy Advance nel 2022, è in arrivo nel catalogo di Nintendo Switch Online: sarà disponibile per gli abbonati a partire dall'8 marzo e completerà di fatto la collezione degli episodi originali di Metroid in 2D.

Ambientato sul pianeta SR388, il gioco torna a metterci nei panni dell'infallibile cacciatrice Samus Aran per un'avventura in cui dovrà affrontare il pericoloso Parassita X, un organismo che riesce a imitare le forme di vita che assimila, e che l'ha infettata.

Per salvarsi, Samus è costretta a farsi impiantare il DNA dell'ultimo Metroid, per poi visitare una stazione spaziale in cui il parassita si è diffuso, creando cloni malvagi della cacciatrice dotati delle sue stesse abilità.

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato uno speciale dedicato all'arrivo dei giochi Game Boy e Game Boy Advance su Nintendo Switch Online: un'aggiunta di peso al catalogo del servizio, che non mancherà di entusiasmare soprattutto i nostalgici.