Nintendo Switch: Game Boy e Game Boy Advance arrivano finalmente su Nintendo Switch Online

A fine 2021 si dava praticamente per certo, a causa di vari rumor che giravano da settimane, che Game Boy sarebbe arrivato presto sul catalogo online di Nintendo Switch, esattamente come in precedenza era accaduto a NES, SNES, Nintendo 64 e Mega Drive. È servito molto più tempo del previsto, ma alla fine Nintendo ha finalmente annunciato Game Boy e Game Boy Advance per Switch: il primo è disponibile col normale abbonamento Nintendo Switch Online, il secondo invece necessita, oltre al servizio base, anche del Pacchetto Aggiuntivo (39,99 Euro per un account singolo). L'emulazione è stata gestita egregiamente: i cromatismi esaltano i titoli originali, ed è possibile - per quanto riguarda Game Boy - utilizzare tre modalità di visualizzazione. Una che simula i colori verdastri del Game Boy classico, una quelli più desaturati di Game Boy Pocket, e infine quella relativa a Game Boy Color. Ognuna delle tre può essere variata per essere ancora più fedele all'originale, riproducendo quindi i lievi difetti che rendevano ancora più unico l'aspetto delle console, come ad esempio i frame che lasciano delle piccole "orme" in quelli immediatamente successivi. La risoluzione originaria di Game Boy era 144x160 pixel, mentre qui si può utilizzare in due modi: a schermo intero, e cioè sette volte più grande dell'originale (1008x1120), oppure leggermente ridotto, a 720x800 (cinque volte più grande dell'originale). Non è possibile attribuire liberamente i controlli: generalmente non crea gravi problemi, anche perché la console aveva soltanto quattro pulsanti (due dei quali erano Start e Select), ma in Super Mario Land 2, ad esempio, non è possibile mettere la corsa su Y e il salto su B (ovvero l'impostazione che in molti considerano più comoda). Anche Game Boy Advance arriva in due misure. L'originale era a 160x240 pixel, e può essere visualizzato su Nintendo Switch a 960x1440 (sei volte più grande dell'originale), oppure in modo ridotto a 640x960 (quattro volte l'originale). È possibile attivare anche la vibrazione, ai tempi pensata per il Game Boy Player: l'accessorio che, connesso a GameCube, consentiva di giocare sul televisore ai titoli per Game Boy Advance (vi ricorda qualcosa?). Non tutti i giochi supportano quest'ultima caratteristica, naturalmente. I titoli Game Boy e Game Boy Advance possono esseri esperiti sia nella versione europea che in quella americana. Esattamente come nei servizi dedicati alle altre console, è consentito salvare in ogni momento, "riavvolgere" l'azione di pochi istanti (in caso si sbagli e non si abbia voglia di accettare il ritmo originale) e anche di giocare online, ove - naturalmente - sia già presente una modalità multiplayer.

Game Boy Nintendo Switch Online: Super Mario Land 2 fa parte dei titoli iniziali Dove Nintendo avrebbe potuto - e forse dovuto - fare di più, è nel catalogo proposto. È vero che la selezione iniziale, pur esigua, è sicuramente notevole; allo stesso tempo, speriamo che l'azienda non assecondi i pachidermici ritmi di aggiornamento che hanno afflitto NES e SNES. Insomma, la speranza è che il catalogo venga aggiornato piuttosto frequentemente. Al momento sono disponibili giochi sia per Game Boy che per Game Boy Color (sì, non lo ricordaste, alcuni erano in esclusiva per quest'ultima piattaforma). I titoli al momento introdotti sono questi: Tetris, ovviamente. Uno dei due giochi commercialmente più importanti per la console, e probabilmente quello più identificativo. Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins (il primo è ancora assente), un platform straordinario che, nella sua fedeltà alle meccaniche tradizionali, inseriva delle ambientazioni e degli oggetti atipici per la serie (si nota bene che la "mano" non era quella di EAD). The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, l'episodio tascabile della saga più importante in assoluto (probabilmente anche il più bello), che ha avuto anche un remake su Nintendo Switch. Gargoyle's Quest, un titolo Capcom - nonostante la copertina - estremamente ben fatto, che alterna sezioni esplorative ad altre action. Game & Watch Gallery 3 (si descrive da solo), Alone in the Dark - The New Nightmare (per Game Boy Color, graficamente notevole), Metroid II - Return of Samus, uno dei rari giochi tascabili che hanno portato avanti la rispettiva saga d'appartenenza, Kirby's Dream Land (il piacevolissimo capostipite della serie) e Wario Land 3, esclusiva Game Boy Color, il più atipico ed esplorativo tra i Wario Land. Nintendo Switch Online: Game Boy vs Game Boy Color Il sito ufficiale dichiara come in arrivo Kirby's Tilt 'N Tumble (che in qualche modo, supponiamo, userà il giroscopio), Pokémon Trading Card Game, The Legend of Zelda: Oracle of Ages e The Legend of Zelda: Oracle of Seasons; questi ultimi sono stati diretti da Hidemaro Fujibayashi, director di Breath of the Wild e dell'imminente (più o meno, mancano circa tre mesi) Tears of the Kingdom. Come dicevamo, la speranza è che il catalogo possa ampliarsi piuttosto velocemente, e che possa presto comprendere la serie simbolo della piattaforma stessa, e cioè Pokémon.